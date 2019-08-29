رئيس حي الزيتون: ماعنديش حاجة اسمها التعدي على أراضي الدولة.. فيديو

قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، إنه لا يجلس في مكتبه ويتابع باستمرار ملف التعديات على أراضي الدولة وكافة المخالفات بالشارع، لسرعة التعامل معها.



وأوضح بهجت خلال استضافته ببرنامج "مع الناس"، الذي تقدمه الإعلامية نشوى عاشور على قناة القاهرة، قائلا: "ماعنديش حاجة اسمها التعدي على أراضي الدولة، كان في مقهى تعدي على قطعة أرض وتم إزالته في الحال".



وتابع رئيس حي الزيتون أنه لا يسمح بوجود الباعة الجائلين والإشغالات في الشوارع، مشيرا إلى أنه يتعامل بكل حزم مع المخالفات دون اعتبار لأي شخص مهما كان موقعه.



وأكد بهجت "أن القيادة السياسية تهدف لبناء الدولة من جديد ونحن جميعا نسعى لتحقيق هذا الهدف في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن هناك مشروعات عملاقة في الدولة في جميع المجالات تتضمن مشروعات زراعية ومدن جديدة وشبكة طرق عملاقة.

