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حوادث

ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:22 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
كتب محمد صبرى
افتتح اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، اليوم الخميس، مع اقتراب العام الدراسى الجديد وفى اطار مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" ٦ معارض مدرسية لتوفير الأدوات المكتبية والزي المدرسي باسعار مخفضة وهي:

1. معرض نادي شرطـة القاهرة – ميـدان عابدين – دائـــرة قســـــم شرطة عابدين .

2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قســـــــم شرطة السيــــــــــــدة زينب .

3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شــــــــرطة الشرابيــــــة .

4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عيـــــــــــــــن شمس .

5. معرض بشارع مؤسسه الزكاه سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المــــــــــرج .

6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بإمتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان .

ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة
ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة
ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة
ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة
ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة
ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة

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