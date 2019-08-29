ضمن مبادرة كلنا واحد.. افتتاح 6 معارض مدرسية في القاهرة

افتتح اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، اليوم الخميس، مع اقتراب العام الدراسى الجديد وفى اطار مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" ٦ معارض مدرسية لتوفير الأدوات المكتبية والزي المدرسي باسعار مخفضة وهي:



1. معرض نادي شرطـة القاهرة – ميـدان عابدين – دائـــرة قســـــم شرطة عابدين .



2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قســـــــم شرطة السيــــــــــــدة زينب .



3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شــــــــرطة الشرابيــــــة .



4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عيـــــــــــــــن شمس .



5. معرض بشارع مؤسسه الزكاه سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المــــــــــرج .



6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بإمتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان .



