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رياضة

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 29-8-2019

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:50 م
الاهلي
الاهلي
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 29 أغسطس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:

- 30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر
استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قيد 30 لاعبًا في قائمة أبناء الرداء الأحمر المحلية.

- مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد
كشفت مصادر خاصة من داخل الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء تحدثوا مع أحد مسئولي ريال مدريد قبل أيام لترشيح مدرب لهم لقيادة الفريق خلفًا لـ مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بسبب الخسارة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.

- مفرمة فى الأهلى والزمالك .. رحيل 31 نجما عن القطبين بـ الميركاتو الصيفى الجارى
استغنى مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بناديى الأهلى والزمالك عن عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتى تنتهى بعد 48 ساعة من الآن.

- يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى
أكد مصدر داخل النادي الأهلي غياب عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة القلعة الحمراء عن الظهور في قناة الأهلي، اليوم الخميس، وتحديدًا عن برنامج "ملك وكتابة".

- 14 ميدالية.. اسكواش الأهلي يحقق نتائج مميزة في بطولة بلاك بول
حقق فريق اسكواش النادي الأهلي ١٤ ميدالية في بطولة "بلاك بول" التي أقيمت في التجمع الخامس في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ أغسطس الحالي.

- ترتيب زمني .. القصة الكاملة في مفاوضات الاهلي مع روجر شميت وحقيقة فشل التعاقد
كثفت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من جهودها علي مدي الساعات الماضية بهدف التعاقد مع المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لتولي المهمة خلفًا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته علي خليفة الهزيمة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.

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