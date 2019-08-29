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طفل يحبس أمه 4 ساعات بالمطبخ والدفاع المدني يتدخل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:12 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن طفلا في المدينة المنورة اغلق باب المطبخ على والدته، فيما كان هاتفها بجواره أمام الباب.

وأوضحت صحيفة سبق السعودية أن قوات الدفاع المدني في المدينة المنورة، أنقذت الأم وطلفها بعدما أقفل الطفل على أمه باب المطبخ، بينما بقي هو خلف الباب يصرخ حتى غلبه النوم والهاتف الجوال كان جواره.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأم حاولت فتح الباب إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، فاستنجدت بالجيران من نافدة المطبخ لكون هاتفها الجوال بالخارج، ولم تتمكن من الاتصال بأي شخص آخر.

و استيقظ الجيران على صوت الأم وقاموا بالاتصال بالدفاع المدني الذي باشر الحادثة، وأنقذ الموقف ليجد الطفل نائمًا على باب المطبخ.

وأعرب والد الطفل عن شكره للدفاع المدني لسرعة تجاوبه وإنهاء الأزمة، محذرًا الجميع من عدم ترك مفاتيح الغرف في متناول الأطفال وفي الأبواب.

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