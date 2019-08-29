شاهد.. ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم مليون قرص من الأدوية منتهية الصلاحية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى ضم (6 أشخاص)، لقيامهم بالاتجار فى الأدوية المسجلة وغير المسجلة والمنشطات منتهية الصلاحية وبحوزتهم مليون وثلاثمائة ألف قرص من الأدوية منتهية الصلاحية و6 أكلاشيهات خاصة ببعض الصيدليات – 6 هواتف محمولة – مبالغ مالية) حال تواجدهم بدائرة القسم.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط التشكيلات العصابية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

