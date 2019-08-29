سفير مصر باليابان: طوكيو تدعم المركز المصري لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا

قال السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن اليابان لم تكتف بدروها الاقتصادي والتنموي فقط ولكن تسعى دائما أن تشغل مكانة مهمة على الساحة الدولية من خلال الأمم المتحدة، وكذا دورها في عمليات حفظ السلام وتسوية المنازعات، لافتا إلى أن اليابان من الدول الداعمة بشدة للمركز المصري لتسوية المنازعات وحفظ السلام بأفريقيا.



وأضاف في حواره مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "لقاء خاص" الذي يبث عبر شاشة DMC، أن اليابان تمول العديد من الانشطة من ضمنها الدورات التدريبية الهادفة إلى تسوية المنازعات في افريقيا، مشيرا إلى أن هذا عبارة عن ملمح من ملامح الأمن الإنساني؛ لأن أفريقيا قارة عانت لأعوام طويلة من نزاعات مسلحة، فأي تمكين أو استقرار اقتصادي لابد أولا من تحقيق الأمن.



وأشار سفير مصر باليابان، إلى أن القضاء على النزاعات المسلحة من الممكن أن يتم من خلال دعم دول مثل اليابان لجهود التسوية السلمية ومنع النزاعات المسلحة والقضاء عليها، منوها على أن تحقيق الأمن الإنساني يترابط بالضرورة مع تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية .



وتابع: "الاستقرار الاقتصادي سيؤدي إلي تحقيق تنمية اجتماعية تقضي لاحقا على اسباب الهجرة غير الشرعية ونزوح الشباب الأفارقة في البحث عن العمل سواء في أوروبا وتعرضهم إلى مخاطر والدخول في مناطق النزاع والتعرض إلى العمليات الارهابية من جماعات مسلحة مثل بوكو حرام".



واستكمل: " اليابان كانت حريصة أن تكون دولة داعمة لجهود الحفاظ على الأمن والسلم في افريقيا ليس فقط من خلال الأمم المتحدة ولكن ايضا من خلال مصر ودول اخري لديها مراكز تعمل في هذا المجال وبالتالي تعد قمة التيكاد فرصة ايضا لبحث هذا الملف الهام لتحقيق الملف الانساني وتأمين امن مواطنيها وتحقيق مستقبل افضل لشبابها".