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حلق شعره خوفا من تساقطه بسبب السرطان.. الشاذلي لـ مدكور: والله كده أحلى

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:05 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي شريف مدكور؛ إنه عقب إجراء جلسة الكيماوي المعتادة يشعر بارهاق شديد وتنميل؛ مما يجعله ينام يومين متواصلين؛ محفزا مرضى السرطان قائلا لهم إن المصاب بهذا المرض يحتاج إلى شجاعة ومقاومة.

وأضاف مدكور خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنه قام بحلق شعره كله بمجرد معرفته الاصابة بمرض السرطان حتى لا تزيد نسبة تساقطه؛ لترد عليه الشاذلي: « والله كده أحلى .. وأحلى من الشعر الطويل».

وأشار مدكور؛ انه يلبس جهازا في رأسه أثناء جلسات الكيماوي حتى لا يتساقط شعره سريعا ويظل أطول وقت دون تساقط.

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