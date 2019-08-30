المجتمعات العمرانية: إصدار 160 قرارا وزاريا لمشروعات جديدة خلال 2019

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة أصدرت نحو 90 قرار وزارى لمشروعات متنوعة منذ بداية العام الجارى 2019 وحتى نهاية شهر يوليو الماضى.



وأضاف معاون وزير الإسكان فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من إصدار نحو 70 قرار وزارى جديد فى الفترة المتبقية من العام الجارى والتى لا تتجاوز 4 أشهر ليصل إجمالى عدد القرارات الوزارية الصادرة فى 2019 إلى 160 قرار.



وتابع عباس، أن من بين المشروعات التى حصلت على قرار وزارى خلال 2019 43 مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تحظى بنحو 50% من المشروعات التى تم الموافقة عليها حتى الآن، وهذا يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين بالتواجد فى العاصمة.



وأوضح، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية، مشيرا إلى لنها تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذة في كافة أنحاء الجمهورية.