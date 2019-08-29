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المعاهد الأزهرية: ربع مليون طالب متوقع التحاقهم بالدارسة هذا العام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:18 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
محمد شحتة
كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن إصدار توجيهات لمديري الإدارات التعليمية بإخطار المعاهد التابعة لهم بالإعلان عن مد فترة التسجيل الإليكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري حتي يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019.

وقال خليل، لـ صدى البلد، إنه من المتوقع أن يصل عدد المتقدمين للمعاهد الأزهرية، في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي إلى 250 ألف طالب حتى انتهاء التقديم.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم غلق باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي اليوم الخميس، ولكن تم مد فترة التسجيل أسبوع إضافي.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، الراغبين في التقديم لأبنائهم أو المختصين بالمعاهد االتواصل مع الإدارات التعليمية التابعة له لسرعة التسجيل.

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