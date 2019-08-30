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اقتصاد

افتتاح معارض أهلا مدارس أمام الجمهور الأحد المقبل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:31 ص
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
ولاء عبد الكريم
تفتتح غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية معرض أهلا مدارس في بداية سبتمبر المقبل في عدة مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

قال المهندس إبراهيم العربي إنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي الأحد المقبل بقاعة الصندوق الاجتماعي وأيضا المعارض الفرعية التي تراعي تغطية أكبر عدد من المناطق لمساندة المواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.

وأوضح "العربي" أنه تم مراعاة العنصر الجغرافي في اختيار المناطق في محافظة القاهرة، ليتم تنظيم المعارض بها سواء شعبية أو غير ذلك والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا والتي تحتاج المساندة الفعلية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن جميع الغرف تنظم معارض أهلا مدارس في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة وتراعي المناطق الأكثر احتياجا وهناك جهود كبيرة مبذولة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية من أجل دعم المواطنين علي مستوي الجمهورية، موجهًا شكره لجميع الوزارات والجهات المعنية ومسئولي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية على الجهود المبذولة من أجل تنظيم وإنجاح هذه المعارض وتحقيق الهدف منها وهو إفادة ومساندة مواطنينا ودعمهم بشكل حقيقي لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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