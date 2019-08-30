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محافظات

الرصيف حق للمشاة فقط.. رئيس حي الزيتون: حملات انضباطية صباحا ومساء.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:53 ص
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت خلال احدى الحملات
عبد العزيز جمال
قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون ، إنه لن يكل ولن يمل في إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق الحي.

وأوضح بهجت خلال استضافته ببرنامج "مع الناس"، الذي تقدمه الإعلامية نشوى عاشور على قناة القاهرة ، قائلا : "إن هناك مقهى تعدى على قطعة أرض بشارع ترعة الجبل، وتمت إزالته أكثر من 10 مرات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات لاستغال قطعة الأرض المذكورة.

وتابع أن العمارات المخالفة والتي تم تسكينها ، يتم التعامل معهم في إطار قانون التصالح في المخالفات ، مشيرا إلى أنه تلقى طلبات متعددة لتقنين المخالفات، بينما يتم إزالة الادوار المخالفة الغير مسكونة بالتعاون مع جهاز الشرطة ، موجها الشكر للواء خالد عبد العال على دعمه الكامل لرؤساء الاحياء لإعادة الانضباط للشارع القاهري.

كما أكد أن معظم المباني المخالفة تقوم خلال العطلات الرسمية والأجازات ، مشيرا إلى أنه يحذر المخالفين باستمرار من استغلال تلك الفترات.

وأوضح بهجت أن هناك حملات مكثفة صباحا ومساءا لمواجهة الإشغالات الخاصة بالمحلات والمقاهي والباعة الجائلين ، فالرصيف حق للمشاه فقط.

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