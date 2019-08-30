اخبار البرلمان: الحقيقة الكاملة لحالات وقف المعاش بقانون المعاشات الجديد.. لا تشرب الدواء.. لجنة الصحة تكشف سر التفتيش عن البريجابلين بالصيدليات





فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 29 أغسطس:أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث يتطلب وقفة من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجامعات ومراكز البحوث للاهتمام بقضايا البحث العلمىقانون المعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن الرئيس السيسى سعى من خلال كلمته فى منتدى الأعمال الأفريقى اليابانى بالقمة السابعة للتيكاد، إلى فتح المزيد من الأبواب والفرص الاستثمارية أمام القارة الأفريقية.أكد مجدي المرشدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مادة "البريجبالين " من المواد الخطيرة التي بها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية، إضافة إلى كونها من المواد المخدرة التي تذهب العقل وتحول من يتناولها إلى شخص لا يستطيع السيطرة على نفسه.أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييدها التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإقليمية والعربية والدولية مؤكدة نجاح الرئيس السيسى فى توصيل صوت مصر والدول العربية والأفريقية إلى العالم كله من خلال مشاركته الإيجابية والناجحة والتى حققت جميع أهدافها فى قمتى مجموع الدول السبع الكبار بفرنسا وقمة التيكاد باليابان.قانون المعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.قال النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب إن تحركات الرئيس السيسي الأفريقية وعمله لتعزيز العلاقات مع كافة دول أفريقيا من ناحية وإبراز القضايا الأفريقية وتطلع الدول الأفريقية للتنمية في كافة المحافل الدولية، تحركات غير مسبوقة وتخضع لرؤى واضحة.طالب محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة حظر مادة البريجابالين؛ لأنها تسبب حالة من الهلوسة للإنسان حال تناولها أكثر من مرة مما تدفعه إلى الهاوية والإدمان.قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت السبت المقبل، تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود، وتأتي لبحث سبل زيادة التعاون بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة.افتتح حزب الحرية المصري مقره الجديد رقم ٢٧٠ ،من داخل قلب احدى قلاع الصناعة المصرية المدينة الصناعية والعمالية حلوان.