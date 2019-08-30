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وزير الدفاع البريطاني يفضح أسباب تعليق جونسون لعمل البرلمان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:50 ص
وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني
أحمد سيف الدين
كشفت عدسات الكاميرات خلال تصويرها لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال حديثه مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، عن الأسباب الحقيقية التي لم يقرها مجلس الوزراء البريطاني برئاسة بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.

فوفقا لما نشرته الميرور البريطانية، كشفت الكاميرات وزير الدفاع البريطاني وهو يقول كان لابد من تعليق عمل البرلمان..دائما يكون البرلمان جيدًا في إقرار ما لا يريده لكنه فظيع في تحديد ما يريده، هذه هي الحقيقة".

وتابع وزير الدفاع البريطاني، "كما تعلمين، في النهاية يجب على أي قائد، أن يحاول، وقال وهو ينفجر ضاحكا، أنا لا أعرف نتائج تلك الخطوة..لكنها السياسة كما تعلمي".

في وقت سابق قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان، والذي أقرته الملكة إليزابيث الثانية.

وكان جونسون قد اكد ان الحكومة سوف تعيد عمل البرلمان مع خطاب الملكة في 14 أكتوبر، وهو الأمر الذي فسره المعارضين انه يحاول ترك قليل من الوقت أمام النواب للعمل ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، أن خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان تمثل خرقا دستوريًا، وتهدف لمنع مناقشة النواب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

قال موقع "بيزنس إنسايدر" إن جونسون سيطلب من الملكة إليزابيث تأجيل جلسات البرلمان يوم 9 سبتمبر، بعد عودة المشرعين بأيام من إجازتهم الصيفية، حتى 14 أكتوبر المقبل.

ويعني هذا التأجيل أن المشرعين في البرلمان الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون أمامهم أيام قليلة فقط قبل إيقاف الجلسات أو بعدها، وذلك لأن من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

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