اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 29-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 29-8-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك، وجاءت كالتالي:
- اتحاد الكرة يوافق على تعيين حكام أجانب لادارة لقاء الزمالك والاتحاد
وافقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرراغقامتها الاحد القادم على ملعب استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى كأس مصر.
- رسميا.. صفقة جديدة بين الزمالك ومصر المقاصة
أنهى مسئولو نادى مصر المقاصة الاتفاق بشكل رسمى مع أيمن حفنى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وإدارة ناديه من أجل الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
- وكيل معروف يوسف يجتمع مع مسئولي الزمالك لحسم مصير اللاعب
أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط فريق الزمالك الذي انتهت إعارته للشرطة العراقي، أنه سيعقد جلسة اليوم مع مسؤولي القلعة البيضاء من أجل حسم مصير معروف يوسف والعروض التي تلقاها مؤخرا.
- تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسين في مباراة المقاصة
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاصة مساء الأمس في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية بالجيم خلال مران الفريق اليوم بمقر القلعة البيضاء.
- الزمالك يرفض خوض السوبر أمام الأهلي باستاد برج العرب ويخاطب اتحاد الكرة.. تفاصيل
حرص مسؤولو نادي الزمالك على مطالبة اتحاد الكرة المصري، خوض مباراة السوبر أمام الأهلي، بالقاهرة بدلًا من الإسكندرية.
- اتحاد الكرة يوافق على تعيين حكام أجانب لادارة لقاء الزمالك والاتحاد
وافقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرراغقامتها الاحد القادم على ملعب استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى كأس مصر.
- رسميا.. صفقة جديدة بين الزمالك ومصر المقاصة
أنهى مسئولو نادى مصر المقاصة الاتفاق بشكل رسمى مع أيمن حفنى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وإدارة ناديه من أجل الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
- وكيل معروف يوسف يجتمع مع مسئولي الزمالك لحسم مصير اللاعب
أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط فريق الزمالك الذي انتهت إعارته للشرطة العراقي، أنه سيعقد جلسة اليوم مع مسؤولي القلعة البيضاء من أجل حسم مصير معروف يوسف والعروض التي تلقاها مؤخرا.
- تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسين في مباراة المقاصة
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاصة مساء الأمس في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية بالجيم خلال مران الفريق اليوم بمقر القلعة البيضاء.
- الزمالك يرفض خوض السوبر أمام الأهلي باستاد برج العرب ويخاطب اتحاد الكرة.. تفاصيل
حرص مسؤولو نادي الزمالك على مطالبة اتحاد الكرة المصري، خوض مباراة السوبر أمام الأهلي، بالقاهرة بدلًا من الإسكندرية.