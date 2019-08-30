حكم منع الرجل زوجته من العمل لظروف المعيشة.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من العمل الحكومي مؤقتا لظروف المعيشة وهل يفرض عليها الطاعة؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة عمل الزوجة أمر يعود إلى اتفاقها مع زوجها على طبيعة هذا العمل وتوقيته.



وأشار إلى أن الزوجة مأمورة شرعا أن تمكث في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج للعمل أو لغيره إلا بإذن زوجها ولو فعلت ذلك ستحدث مشكلات كبيرة ، لقوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".



وناشد أمين الفتوى، أن يتفاهم الزوجين في مسألة عمل الزوجة وأن يتفقا سويا على طبيعة سير الحياة بينهما بدون خلافات أو مشكلات.