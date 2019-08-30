ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم منع الرجل زوجته من العمل لظروف المعيشة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:59 ص
حكم منع الزوج زوجته
حكم منع الزوج زوجته من العمل لظروف المعيشة
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من العمل الحكومي مؤقتا لظروف المعيشة وهل يفرض عليها الطاعة؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة عمل الزوجة أمر يعود إلى اتفاقها مع زوجها على طبيعة هذا العمل وتوقيته.

وأشار إلى أن الزوجة مأمورة شرعا أن تمكث في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج للعمل أو لغيره إلا بإذن زوجها ولو فعلت ذلك ستحدث مشكلات كبيرة ، لقوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وناشد أمين الفتوى، أن يتفاهم الزوجين في مسألة عمل الزوجة وأن يتفقا سويا على طبيعة سير الحياة بينهما بدون خلافات أو مشكلات.

موضوعات متعلقة

يحذر الأزواج.. علي جمعة: هذا الفعل يضعك في أسوأ منزلة عند الله

بالدليل من القرآن والسنة.. الإفتاء: الشريعة الإسلامية قدست الحياة الزوجية

الإفتاء تحدد 5 شروط لوقوع الطلاق في حالة الغضب

حكم الطلاق في حالة الغضب .. 5 شروط لوقوعه

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر طلب الفريق الاستعانة بحكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

بدء الجلسة الختامية لقمة التيكاد بمشاركة الرئيس السيسي

السيطرة على حريق بمحل كشري شهير بالمريوطية

شريف مدكور يكشف عن هوية شخص مميز هاتفه أثناء مرضه

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

قيادي إخواني سابق: تنظيم السيدات داخل الجماعة أخطر من الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج .. بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة