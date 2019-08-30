أسهم العقارات الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع العقارات قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 438.3 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بتداول 22.9 مليون ورقة مالية بقيمة 930 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات بتداول 306.4 مليون ورقة مالية بقيمة 321.4 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات ومنتجات صناعية بتداول 37.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 280.2 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 34.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 263 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 26.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 238 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 54.4 مليون ورقة مالية بقيمة 232.4 مليون جنيه.