اهم الاخبار : الحكومة تخمد فتنة المعاشات .. إيقاف ضابط شرطة .. صفقات تركى ال الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 29-8-2019، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، نستعرض أهمها من خلال الموجز التالي.
الحكومة تحسم الجدل حول وقف معاشات هذه الفئات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلًا قيمته 2500 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد
تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه
أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
مجلس الوزراء يرد.. حقيقة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردّد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصةً المضادة للدغة الثعبان والعقرب, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان .
إيقاف ضابط شرطة اعتدى على صاحب مقهى رفض تنفيذ قرار إزالة الإشغالات
تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة ".
الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر
استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قيد 30 لاعبًا في قائمة أبناء الرداء الأحمر المحلية وافسد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي- حسب مصادر مقربه منه- خطة منافسه الزمالك في ضم الظهير الأيسر حسين السيد "
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالسعودية
لقي سعودي وزوجته وابنهما وخادمتهم مصرعهم من جراء حادث سير في منطقة الطويلة بالأحساء في المملكة العربية السعودية "
انفجار مدو فى مجمع صناعي بـ بريطانيا
شهدت مدينة بيتربورو في ولاية نيوهامشير البريطانية، اليوم الخميس، إنفجارا شديدا في مصنع هوت بوينت.
ووفقا لما نشره موقع ميترو البريطاني، أكدت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 24 من رجال الإطفاء وثماني عربات إطفاء تتعامل حاليًا مع الحريق الضخم الذي يكتنف الجزء الخلفي من مصنع الغسالات الشهير"
الحكومة تحسم الجدل حول وقف معاشات هذه الفئات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلًا قيمته 2500 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد
تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه
أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
مجلس الوزراء يرد.. حقيقة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردّد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصةً المضادة للدغة الثعبان والعقرب, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان .
إيقاف ضابط شرطة اعتدى على صاحب مقهى رفض تنفيذ قرار إزالة الإشغالات
تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة ".
الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر
استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قيد 30 لاعبًا في قائمة أبناء الرداء الأحمر المحلية وافسد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي- حسب مصادر مقربه منه- خطة منافسه الزمالك في ضم الظهير الأيسر حسين السيد "
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالسعودية
لقي سعودي وزوجته وابنهما وخادمتهم مصرعهم من جراء حادث سير في منطقة الطويلة بالأحساء في المملكة العربية السعودية "
انفجار مدو فى مجمع صناعي بـ بريطانيا
شهدت مدينة بيتربورو في ولاية نيوهامشير البريطانية، اليوم الخميس، إنفجارا شديدا في مصنع هوت بوينت.
ووفقا لما نشره موقع ميترو البريطاني، أكدت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 24 من رجال الإطفاء وثماني عربات إطفاء تتعامل حاليًا مع الحريق الضخم الذي يكتنف الجزء الخلفي من مصنع الغسالات الشهير"