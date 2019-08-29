اهم الاخبار : الحكومة تخمد فتنة المعاشات .. إيقاف ضابط شرطة .. صفقات تركى ال الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 29-8-2019، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، نستعرض أهمها من خلال الموجز التالي.نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلًا قيمته 2500 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد