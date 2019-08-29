بإطلالة جذابة..شيرين رضا تنشر صورة لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيرين رضا بفستان باللون الجنزاري، وعلقت قائلة:زمردة حيوية متألقة خصبة انه لون من الاناقة والجمال الذى يعزز الشعور بالخير خلف الكواليس من اخر حملة لى".



يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".





الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



