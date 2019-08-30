12 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 12 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1363 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1318 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وقد استحوذت الأسهم على 45.3 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.6% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 63.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.9 % والعرب على 9.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.