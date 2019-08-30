ضيوف برنامج "لعلهم يفقهون" في تحد على الهواء .. رمضان عبد المعز: استثمار الأموال في المشروعات إنفاق في سبيل الله.. وداعية : النبي حذرنا من التصدق على المتسولين

ضيوف برنامج "لعلهم يفقهون" في تحد على الهواء عن أقصر خطبة

رمضان عبد المعز: استثمار الأموال في المشروعات إنفاق فى سبيل الله

داعية: النبى حذرنا من التصدق على المتسولين

أستاذ بالأزهر: لا يجوز استخدام هذه الأموال في الأعمال الصالحة





دخل ضيوف برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، في تحد بينهم حول أقصر خطبة يلقيها أحدهم على الهواء تطبيقا لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "قصروا الخطبة وطولوا الصلاة".



وبدأ التحدي على الهواء، الشيخ علي محفوظ الداعية، الإسلامي، الذي تحدث عن الصدقة وفضل الإنفاق في سبيل الله وبيان شروط الصدقة المقبولة، واستغرقت خطبته دقيقتين وأربع ثوان.



وتابع التحدي، الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف، الذي تحدث كذلك عن الإنفاق في سبيل الله والحث على الإنفاق من الطيبات والمال الحلال لأنها تقبل عند الله، واستغرقت خطبته دقيقة وثلاثين ثانية.



ودخلت في التحدي كذلك، الدكتورة هبة عوف، وتطرقت في حديثها أيضا إلى فضل الصدقة والإنفاق وأفضل الأموال التي تخرج منها الصدقات، واستغرقت خطبتها دقيقة و30 ثانية.



واختتم التحدي، الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، وتحدث عن الطيبين الذين دخلوا الجنة، الذين عاشوا في الدنيا من الطيبات وأنفقوا من الطيبات وتزوجوا من الطيبات، واستغرقت خطبته دقيقة و38 ثانية.



قال عبدالمعز، إن الإنفاق فى سبيل الله 3 أنواع بحسب ما ورد فى القرآن الكريم.



وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن النوع الأول هو الإنفاق الاستثمارى، وهو عمل مشروعات تخدم الاقتصاد، مشيرا إلى أن كنز الأموال والذهب والفضة يضر بالاقتصاد.



وتابع رمضان عبدالمعز: أما النوع الثاني الإنفاق الاستهلاكى، وهو على الأسرة والنفس وتزويج الأولاد والبنات بما يرضي الله.



وأشار إلى النوع الثالث من الإنفاق، فهو إخراج الصدقات ومساعدة البسطاء والقيام على حاجتهم.



حذر الشيخ على محفوظ، الداعية الإسلامي، من إعطاء الصدقة للمتسولين فى الشوارع، مشيرا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا على عدم التصدق عليهم، ما داموا بصحة جيدة ويطلبون بتبجح.



واستشهد محفوظ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي" أى الأغنياء الذين يملكون المال، وكذلك الأصحاء الذين يتسولون الناس في الشوارع.



وأشار إلى أنه يمكن مد يد العون لهؤلاء من خلال فتح آفاق عمل لهم أو توفير وظائف لهم.



وتابع: "تلاقى الواحد منه صحته زى الفل ويقول مكلتش من امبارح، ولو وفرت له وظيفة يشتغل فيها يرفض لأنه عاوز السهل اللى بيدر مال كثير".



قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير جامعة الأزهر، إن غسل الأموال تعتبر أزمة عالمية، وأصلها من مال خبيث.



وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: أصحاب هذه الأموال يكتسبونها من حرام وسواء من تجارة مخدرات أو أعضاء البشر، وينشئون بها مصانع أو مدارس أو مستشفيات.



وأشارت إلى أنه لا يجوز إنفاق هذه الأموال فى الطيبات وهى الصدقات والزكاة والأعمال الصالحة.



وتابعت: مينفعش يبقى أحد معاه الأموال دى ويبنى بها مدارس أو مستشفيات، يعنى مينفعش تبقى جايب حاجة حرام وعايز تدخلها فى حاجة حلال، كل الفلوس دى بتستخدم فى عمليات إجرامية إرهابية وتدمر المجتمعات".