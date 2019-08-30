أهلا بالمدارس .. استعدادات متواصلة للقيادات التعليمية والأسر الأسوانية لاستقبال العام الدراسى الجديد .. ووصول 60 % من الكتب المدرسية

أهلًا بالمدارس .. استعدادات متواصلة للقيادات التعليمية والأسر الأسوانية لاستقبال العام الدراسى الجديد

أسر أسوانية بدأت فى الإقبال على الأسواق مبكرًا لشراء المستلزمات المدرسية لانخفاض أسعارها

شعارات الأندية الأبرز على الشنط المدرسية وفى مقدمتها الأهلى والزمالك





أيام قليلة ويهل علينا عام دراسى جديد لينطلق الماراثون المدرسى 2019/2020 وسط استعدادات عديدة للقيادات التربوية والتعليمية ، بجانب الاستعدادات الأسرية لأولياء الأمور .



وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على هذه الإستعدادات وخاصة بالنسبة للأسر حيث بدأت الأسر الأسوانية فى شراء المستلزمات المدرسية بدءًا من الزى المدرسى بمشتملاته المختلفة من الملبس والحذاء مرورًا بشراء الأدوات المدرسية بدءًا من الشنط وما تحتويه من مستلزمات أخرى .



وتحرص بعض الأسر والعائلات على شراء المستلزمات المدرسية مبكرًا لانخفاض الأسعار .



وهنا نجد أنه فيما يتعلق بالشنط المدرسية فهذا العام أخذت شكل تانى حيث اتجه صانعى الشنط من الباعة فى الأسواق المختلفة لتأخذ شكل شعار أندية الأهلى والزمالك ، وتأخذ شكل المنافسة بين طلاب وتلاميذ المدارس وأسرهم للإقبال عليها .



وتقول صافى فاروق والدة أحمد ومحمود وداد بأن أبناءها فى مراحل تعليمية مختلفة من الأول الإبتدائى إلى السادس الإبتدائى ، وعندما قامت للذهاب بأولادها إلى السوق لشراء هذه المستلزمات من زى مدرسى وحقائب وأدوات مدرسية وغير ذلك جذب انتباههم شنط مدرسية مطبوع عليها شعار ناديى الأهلى والزمالك .



وأشارت إلى أنه بمجرد رؤية أولادها لهذه النوعية من الشنط المدرسية أصروا على شرائها حتى أن البائع لم يقبل الفصال لتخفيض سعرها لأنه وجدهم متمسكين بها ، فابنى الأول أهلاوى مثلى والثانى زملكاوى مثل والده أما ابنتى فهى الأصغر .



فيما أوضح محمود مصطفى بائع بأحد المحال التجارية بأن هذه الفكرة ليست جديدة ، ولكن مع استمرار الوقت يزيد الطلب على شراء مثل هذه الشنط المدرسية التى تلبى رغبات وطموحات الأبناء الصغار ، فهناك أيضًا شنط مدرسية مطبوع عليها شعارات لأندية أخرى سواء فى الدورى المصرى أو الإنجليزى أو الإسباني أو معظم الأندية المشهورة .



كما أن طباعة شعار الأهلى أو الزمالك على هذه الحقيبة المدرسية يزيد من حماس التلاميذ عند شرائها ، وكثير من الصناع يحرصون على وضع تصميم فى الرسم المطبوع على الحقيبة حتى يجذب انتباه الطلاب أو ذويهم ، وهناك عدد كبير من أولياء الأمور وأبنائهم يفضلون هذا النوع من الحقائب المدرسية عن غيرها من تلك المطبوع عليها أشياء أخرى.



وأتفق معه فى هذا الرأى حسن محمود بائع والذى أشار إلى أن شنط الأهلى والزمالك متساويان فى الأسعار ، ولكن تختلف أسعارها بحسب الخامة التى تصنع منها الشنطة المدرسية ، والخامة الجيدة وصل سعر الشنطة فيها لحوالى 280 جنيهًا ، وأن شنط الأهلى تعد أكثر إقبالًا من شنط الزمالك، ولكن ليس بفارق كبير فى حركة البيع حيث يعدان متساويتان فى الطلب عليهما معًا .



وهذا يتوازى مع الإستعداد لإنطلاق المعرض السنوى " أهلًا بالمدارس " والذى يقام بمنطقة أرض المعارض ويشهد مشاركة واسعة من العارضين للشركات والمؤسسات المختلفة التى تتنافس على تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية المتنوعة لتصل لما يزيد عن 20 % عن السوق المحلى لتفعيل دور المشاركة المجتمعية التى يراعى فيها الفئات محدودة الدخل البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا .



هذا فيما أكد السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات لإستقبال العام الدراسى الجديد حيث تم تشكيل عدد من اللجان خلال الأيام الماضية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد من خلال المرور الميدانى المستمر .



وتبين أنه بالنسبة للصيانة البسيطة فقد تم تنفيذها بجميع المدارس، بجانب استبدال وتغير جميع اليافطات المدرسية المتهالكة بأخرى جديدة، ودهان أبواب المدارس من الداخل والخارج بألوان علم مصر .



وأشار الفيومى إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم استلام الكتب المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة بنسبة 60 %، وجار استكمال باقى الكتب المخصصة من مطابع الوزارة، فيما تم التصنيع المحلى لعدد 5 آلاف " تختة" مدرسية بمدارس التعليم الفنى من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 / 2019، وتوزيعها على المدارس حسب احتياجاتها، وجار تصنيع عدد 6300 تخته من الخطة الاستثمارية 2019/2020 لتوزيعها على المدارس حسب الاحتياجات أيضا، كما تم تجهيز قاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمقاعد، وتم تنظيم طريقة الجلوس بها بالشكل المطلوب.