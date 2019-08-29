رئيس حي الزيتون: تليفوني مع معظم الأهالي.. وهذا هو حل مشكلة التوك توك.. فيديو

قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، إنه لن يسمح لأي شخص مخالفة القانون.



وأوضح بهجت خلال استضافته ببرنامج "مع الناس"، الذي تقدمه الإعلامية نشوى عاشور على قناة القاهرة، قائلا: "لا بد أن يتعاون المواطنون معنا بمقاطعة التوكتوك حتى نتمكن من القضاء على تلك الظاهرة السلبية بالتعاون مع حملات الحي ضدهم، بقول للمواطن ما تركبش التوك توك وهتشوف النتيجة".



وأوضح أنه في إحدى جولاته في شوارع الحي ذات مرة لاحظ توك توك يسير عكس الاتجاه، فأغلق عليه بسيارته الطريق لكى لا يستطيع الهرب في الاتجاه الآخر، وتم ضبطه.



وأضاف رئيس الحي أن هناك تواصلا شخصيا مع كافة المواطنين بالحي، قائلا: "إسألي أى مواطن عن رقم تليفون رئيس الحي الشخصي هيديهولك".

