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أول 3 قرارات لعبد الفتاح مورو حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:51 ص
مورو
مورو
أحمد سيف الدين
تعهد المرشح الرئاسي عن حزب النهضة التونسي، عبد الفتاح مورو، أمس الخميس، خلال لقاء مصور لإذاعة راديو تونس، بالتعامل الفوري حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية على ثلاثة ملفات مهمة وهم الأمن الوطني وهيكلة الإعلام وزيادة إدماج النساء في الحياة السياسية.

ووفقا لما صرح به مورو، أوضح أنه سيعمل على تشجير الشريط الحدودي الصحراوي مع الجزائر وليبيا وذلك في خطوة اعتبرها هامة جدا للأمن الوطني حيث سيمنع التهريب واختراق الإرهابيين للحدود التونسية.

كما أضاف مورو، أن تونس مهددة معلوماتيا، وأشار إلي ضرورة توسع الأداة الاعلامية في البلاد لتوفير المعلومة الصحيحة والسليمة وهو الأمر الذي يشكل خطوة هامة للبلاد التي تريد أن تحمي نفسها..

وأكد مورو أن الإعلام يعتبر الجيش الرابع لأي دولة، ويجب إعادة هيكلته وتشكيله على أوسع نطاق في تونس.

وبخصوص القرار والتعهد الثالث، أوضح مورو انه يقدر المراة بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيدفعه إلى مناصفة جميع الوظائف في ديوان الجمهورية بين الرجال والنساء، كما دعا جميع السياسيين إلى أن يحذوا ذلك الحذو.

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