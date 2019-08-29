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رياضة

اخبار الرياضة.. تركي ال الشيخ يعلن عن صفقة جديدة.. الاهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد..اتهامات تطارد محمد صلاح

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:40 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

غيرنا مش عارف.. تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه

- أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

كشفت مصادر خاصة من داخل الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء تحدثوا مع أحد مسئولي ريال مدريد قبل أيام لترشيح مدرب لهم لقيادة الفريق خلفًا لـ مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بسبب الخسارة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.

اتهامات جديدة تطارد محمد صلاح فى إنجلترا.. تفاصيل
- كشف ديفيد لويز مدافع فريق أرسنال عن خدعة محمد صلاح للمدافعين في المباريات للحصول على ضربات الجزاء والحفاظ على لقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي .

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر
- اختار الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 19 لاعبًا لخوض لقاء حرس الحدود غدًا الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر باستاد بتروسبورت.

يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى
- أكد مصدر داخل النادي الأهلي غياب عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة القلعة الحمراء عن الظهور في قناة الأهلي، اليوم الخميس، وتحديدًا عن برنامج "ملك وكتابة".

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر
- استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قيد 30 لاعبًا في قائمة أبناء الرداء الأحمر المحلية.

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد
- شهدت الساعات الأخيرة بالأهلي قبل غلق باب القيد منتصف الليل نشاطًا ملحوظًا وتحركات في جميع الاتجاهات.

مستند.. الجبلاية تخطر الأندية رسميا بإلغاء دورة الترضية
- أرسلت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، خطابا رسميا يفيد بإلغاء دورة الترضية، بعد صدور قرار الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

منتخب مصر يحصد فضية الالعاب الافريقية بعد الخسارة من انجولا
- خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 31-25، ليتوج المنتخب الأنجولي بذهبية الألعاب الأفريقية، المقامة بالمغرب بمدينة الرباط، ليحصل منتخب مصر على الميدالية الفضية.

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