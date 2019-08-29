شريف مدكور يكشف عن الشخصية التي أوصلته غرفة العمليات

قال الدكتور أحمد عبد العزيز، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، إن والد الإعلامي هو من كان يتابع الحالة معي عبر الواتس اب ليكمل التحاليل والإشاعات اللازمة للبدء في مرحلة العلاج.



وأضاف خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن الورم الخبيث المصاب به شريف مدكور كان لا يستلزم علاجا قبل الاستئصال، منوها أن الورم كان في جزء من القولون وتم استئصال 25 سنتم.



ومن جانبه قال مدكور، إنه أجرى العمليات بالمنظار وليس بالجراحة، مؤكدا أنه قبل دخول العمليات كان يشعر بالاطمئنان وأنه سوف يخرج بسلام.



وأوضح مدكور، أنه فوجئ بمدرسته «ميس فايقة» في الطفولة مسيحية الدينية جاءت إليه وقامت باحتضانه والتمسك بيده وأوصلته لغرفة العمليات مما أعطاه طاقة إيجابية كبيرة.