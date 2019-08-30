أوقاف أسوان تتسلم 4 أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأكثر احتياجا

قامت مديرية أوقاف أسوان بتسلم 4 أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحى السنوى الذى تنفذه وزارة الأوقاف.



وقد شهد إستلام لحوم صكوك الأضاحى الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، وعدد من قيادات التفتيش العام بالوزارة.



وفى هذا السياق قال الشيخ محمود قناوى إنه تم تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة لمديريى الإدارات التابعة للأوقاف، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين بالتنسيق مع المحليات والتضامن الإجتماعى.



وأشار محمود قناوى إلى أن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من المواطنين داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد إحتياجًا .