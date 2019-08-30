كفر الشيخ تتجمل .. حملات نظافة للميادين وإصلاح النافورات المتهالكة بعاصمة المحافظة.. ومبادرة لجمع القمامة من المنبع بحي غرب.. والمحافظ : كفر الشيخ نظيفة بأهلها ستجوب كل المدن والقرى.. صور

- حملات لتطوير وتجميل ميادين الملك عبد الله

- تقليم الأشجار وتهذيبها بالمتنزهات والمسطحات الخضراء

- مبادرة جمع القمامة بحي غرب من 8 مساءً إلى 8 صباحًا

- محافظ كفر الشيخ يشكر رئيس المدينة ونوابه على جهود التطوير





تشهد مدينة كفر الشيخ، خاصة بعد حركة رؤساء المدن الأخيرة، وتكليف اللواء شعبان مبروك، برئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات نظافة مستمرة على مدار اليوم، استهدفت حي شرق وغرب كفر الشيخ لاستعادة الوجه الحضاري لعاصمة المحافظة، ما أدى إلى استحسان نسبي من أهالي المدينة بتحسن الخدمات خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة والتجميل.



بدأت أعمال التطوير والتجميل بمدينة كفر الشيخ، بحملات نظافة بمنطقة عمارات الأوقاف بحي غرب كفر الشيخ، وعدد من المناطق الشعبية والتي أهملت لفترة طويلة خاصة في حي غرب، بمشاركة جميع معدات النظافة بمجلس المدينة، وكذلك إصلاح نافورات المياه المعطلة بميادين الجامعة والري والنصر ومسجد الإستاد الرياضي، وإعادة تشغيلها من جديد، فضلًا عن إعادة تخطيط الشوارع بالعلامات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور.



وتواصلت أعمال النظافة وتطوير الميادين بقيام مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بحملات غسيل ميادين عاصمة المحافظة، خاصة ميدان الملك عبد الله، و ذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ الذين دفعوا بسيارة من الحماية المدينة للمشاركة في أعمال غسيل تمثال النسر الذي يقطن في وسط الميدان.



ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالاهتمام بجميع ميادين كفر الشيخ بالتوازي مع أعمال النظافة بمناطق حي شرق وغرب المدينة، مشددًا بالري الدائم والمستمر للنباتات والمسطحات الخضراء، وتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ المتعلقة بشوارع وميادين المدينة، فضلًا عن غسل تمثالي الشهداء المقاتل والدكتور أحمد زويل بغرب مدينة كفر الشيخ.



وتشهد الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، بجانب الشوارع الرئيسية والفرعية، قسطًا كبيرًا من الاهتمام بها، وخاصة تقليم وتهذيب الأشجار وزراعة النباتات والزهور، بجانب غسل بعض أرصفة الشوارع الرئيسية بالمدينة منها شارع الجيش، فضلًا عن حملات إزالة الإشغالات بشرق وغرب كفر الشيخ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بذلك.



ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتحسن الملحوظ في منظومة النظافة والتجميل والجهود المضنية المبذولة من جانب اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ونواب رئيس المدينة ومسئولي جهاز النظافة والتجميل، موجهًا باستمرار هذه الجهود من أجل الحفاظ على منظومة النظافة عاصمة المحافظة مع الاهتمام بحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى المرافق والخدمات.



وأعلن محافظ كفر الشيخ، البدء في تطبيق مبادرة جمع المخلفات المنزلية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، في حي غرب بمدينة كفر الشيخ، علي أن يتم تعميم التجربة علي جميع أنحاء المحافظة علي التوالي لجمع المخلفات المنزلية، ضمن مبادرة "كفر الشيخ نظيفة بأهلها" مع إلزام التجار بوضع صناديق للقمامة.



وقال إن هناك خطة اختيار المربع السكني للتوعية عن طريق دور العبادة وعقد لقاءات مع أهالي الحي وتوزيع مطويات علي الأهالي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، والمشاركة من وزارة البيئة وفريق العمل بالبرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ.

