ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو .. تجديد حبس عاطل لحيازته 1.750 كيلو جرام من المخدرات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:01 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو وبحوزته 1.750 كيلو جرام من المخدر قبل ترويجها على عملائها.

وأوضحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو وبحوزته 1.750 كيلو جرام من المخدر قبل ترويجها على عملائها.

وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

وجرى ضبط "محمد . م. م 22 سنة عاطل - مقيم دائرة قسم شرطة المرج"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1.750 كيلو جرامن ومبلغ مالي 270 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل متلبساً بـ 1.750 كيلو فودو في السلام.. تفاصيل

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش فى منشأة ناصر

ضبط عاطل بحوزته 1.2 كيلو حشيش في حلوان

حبس عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش في منشأة ناصر

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بـ منشأة ناصر

ترشيحاتنا

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

أحمد موسى : مفاجأة كبرى للمواطنين في احتفالات نصر أكتوبر

بث مباشر.. مباراة ناشئي منتخب مصر لليد أمام أنجولا في نهائي كأس العالم

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

منتخب مصر يحصد فضية الألعاب الأفريقية بعد الخسارة من أنجولا

تعرف على حقيقة حرمان المطلقة من معاش والدها بقانون المعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة