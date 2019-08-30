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محافظات

أسد الزيتون .. شباب : رئيس الحي يواجه المخالفات بنفسه يوميا .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:51 ص
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت خلال احدى الحملات
عبد العزيز جمال
قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، إنه يسعى لتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء، علاوة على تجميل وتنظيف شوارع الحي.

وشكر بهجت خلال استضافته ببرنامج "مع الناس"، الذي تقدمه الإعلامية نشوى عاشور على قناة القاهرة، عدد من الشباب الذين يساهمون في تنظيف وتجميل شوارع الحي خاصة مع دخول المدارس.

وفي تقرير عرضه البرنامج ، أكد أحد الشباب المشاركين الحملة إنهم يدعموا رئيس الحي في مجهوداته ، مضيفا :"لمسنا رئيس الحي يحارب الفساد الداخلي في الحي ، واطلقنا عليه في الشارع أسد الزيتون طول اليوم في الشارع في أكثر من مكان في الحي يواجه بنفسه المخالفات.

وأكد آخر أن هناك حملتين صباحا ومساءا لتظيف شوارع الزيتون ، مشيرا إلى أن رئيس الحي حل مشكلة القمامة بشكل كبير بعد الشركات التي انهت عملها.

من جانبه أكد رئيس الحي على الطاقات الإيجابية للشباب الذين يرغبون في بناء الدولة ، مشيرا إلى ضرورة استغلالها لتطوير وتقدم الدولة.

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