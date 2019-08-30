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محافظات

إحالة 20 موظفا بينهم 4 أطباء للتحقيق بـ الأقصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:06 ص
الاقصر
الاقصر
شمس يونس
اعلن العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة الطود بالاقصر عن قيام لجنة من التفتيش المالى والادارى بمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بناء على تعليمات محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم.

وتبين عن متابعة الوحده الصحيه بقرية المريس غياب طبيب أسنان وطبيب صيدلى وثلاثة من طاقم التمريض وخمسه إداريين بالوحده وترك عمل اثنان من طاقم التمريض بدون سند قانونى ، حيث تلاحظ ايضا بوجود اربعة خطوط سير بسجل الحضور والانصراف بالوحده تم التوقيع عليها.

وأفاد طبيب الوحده الصحيه بالمريس بانه لم يوقع على خطوط السير المذكوره بنفسه او عرضها عليه لاعتمادها، وأوضح انهم وقعوا على خطوط السير لأنفسهم ، في حين تم التحفظ على خطوط السير من قبل أعضاء التفتيش المالي والإداري وعمل مذكره بها وعرضها على السيد رئيس المركز لإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه ضدهم واحالتهم الي الي إلشئون القانونيه للتحقيق .

وبالمرور على الوحده الصحيه بالطود تبين غياب اربعه منهم اثنان طبيب بشري وواحد من طاقم التمريض وواحد اعمال كتابيه وتم عمل مذكره للمذكورين وعرضها على السيد رئيس المركز لاحالتهم الي التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم حيال ذلك .

من جانبه أكد عياد على إستمرار يه أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، لتحقيق الانضباط وحسن سير العمل داخل الوحدات .

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