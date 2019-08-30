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حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:01 ص
تجديد حبس عاطل لاتهامه
تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، قد ألقوا القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن المضبوط يدعى "محمد . س . ط" 22 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن الحرفيين دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، والسابق اتهامه في القضية رقم 936 لسنة 2015 منشأة ناصر "سلاح بدون ترخيص"، وذلك حال تواجده منطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 310 جرامات، ومبلغ مالي 720 جنيها، وهاتف محمول.

وأشار رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، إلى أنه وبمواجهة المذكور، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متاجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

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