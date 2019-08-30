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حوادث

لانتحالهم صفة ضباط شرطة... تجديد حبس عصابة لاتهامهم بسرقة الأكشاك بمدينة نصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:00 ص
تجديد حبس عصابة لاتهامهم
تجديد حبس عصابة لاتهامهم بسرقة الأكشاك بمدينة نصر
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات حبس عصابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التحقيقات التى تجرى معهم تخصصت فى سرقة الأكشاك والمتاجر بمدينة نصر منتحلين صفة رجال شرطة.

أوضحت التحقيقات أن قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من عاملين بـإثنين من الأكشاك الكائنة بدائرة القسم قررا بأنهما حال تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص " أدليا بأوصافهما التقريبية "ادعوا أنهم رجال شرطة وتحصلوا من أحدهما على (مبلغ مالى قدره 9000 جنيه - 2 كرتونة سجائر - كمية من كروت الشحن )، ومن الآخر على (مبلغ مالى قدره 4000 جنيه - 4 كراتين سجائر ) مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهما.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد مرتكبى الواقعتين 3 عاطلين وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم "مستأجرة"، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعتين .

واعترفوا بارتكاب الواقعتين، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

وتم بإرشادهم ضبط عدد (5) كراتين سجائر من متحصلات الواقعتين لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لدى أشخاص آخرى، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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