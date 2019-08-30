ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تتخلى عن تطوير أسلحتها دفاعا عن النفس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:43 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
أكدت كوريا الشمالية اليوم /الخميس/ أنها لن تتراجع عن تطوير أسلحتها من أجل الدفاع عن نفسها.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن كوريا الشمالية اتهمت - في بيان رسمي صدر في بيونج يانج - كلا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالتدخل في تحديث أسلحتها والذي يهدف إلى الدفاع عن النفس.

وأكد البيان أن الغرب سيرتكب خطأ كبيرا إذا ما أعتقد بأن كوريا الشمالية سوف تتخلى عن حقها في حيازة الأسلحة الكفيلة بضمان السلام.

وانتقد البيان قرارات الأمم المتحدة التي وصفها بأنها تجرد بيونج يانج من حقها في الدفاع عن نفسها، والبقاء كدولة مستقلة، لافتا إلى أن كوريا الشمالية لا تعترف بهذه القرارات.

وشدد البيان على أن كوريا الشمالية ترغب في إقامة علاقات طيبة مع الدول الأوروبية، غير أنه يتعين على فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضرورة التخلي عن أسلوب التفكير المتحيز والجامد وأن تساعد في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بفستان ضيق وقصير.. شمس الكويتية تثير الجدل من جديد وتعلق بكلمات صادمة

عميلة خاصة .. صور تكشف استعانة بوتين مرتين بنفس بائعة الآيس كريم

أجري كان 450 جنيه .. أحمد عبدالعزيز يكشف كواليس ذئاب الجبل

شريف مدكور يكشف عن الشخصية التي أوصلته غرفة العمليات

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

اهم الاخبار : الحكومة تخمد فتنة المعاشات .. إيقاف ضابط شرطة .. صفقات تركى ال الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة