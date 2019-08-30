من أنفاق سيناء لمحور روض الفرج.. الخشاب يكشف الحرب الخبيثة لإفقاد الناس الثقة في الإنجازات

كشف الإعلامى تامر الخشاب، تفاصيل الحرب الخبيثة التى تقوم بها قنوات الإخوان المعادية للدولة، لإفقاد المصريين الثقة فى كل ما تحققه الدولة من إنجازات ومشروعات تنموية كبيرة.



وقال الخشاب خلال تقديمه برنامج "فشنك"، والمذاع عبر فضائية "extra news"، : "كل إنجاز هيتعمل فى البلد هتلاقى معاه تشكيك، لو مقدرش يوقف الإنجاز هيحاول يضعف تأثيره الإيجابى عليك بالتشكيك"، معقبا: "من التمانينيات والمصريين بيدخلوا سيناء من نفق واحد بس، نفق الشهيد أحمد حمدى، والمعديات، بس مع زيادة السكان مع خطة تنمية سيناء، الموضوع بقى مستحيل".



واستعرض تقريرًا يكشف كيف كانت معاناة السائقين فى الدخول والخروج من وإلى سيناء والتى كانت تعيق حركة التنمية هناك، مؤكدًا أنه كان القرار أن المصريين يدخلوا سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب بأربع أنفاق وشرايين جديدة تفتح أبواب دخول المصريين لسيناء وفى أسرع وقت.



كما استعرض برنامج "فشنك"، أيضا مشاهد من تشكيك إعلام الشر وقنوات الإخوان، فى أى إنجازات، لافتا إلى أنهم يريدون أن يضيعوا فرحتنا، مثل ما حدث أيضًا فى محور روض الفرج.



