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محافظات

شاروبيم : قوافل علاجية متعددة ومجانية بقرى الدقهلية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:00 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار شاروبيم إلى أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية الدقانوة مركز المنزلة أيام 2 و3 من شهر سبتمبر القادم، قرية 31 بصار مركز بلقاس يومي 9،10، قرية كفر يوسف مركز شربين يومي 13،14، قرية الربيعة مركز دكرنس يومي 16،17، قرية الصلاحات مركز بنى عبيد يومي 23،24 ،وقرية صهرجت الصغرى مركز أجا يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر .

وأكد أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها لتشمل نطاق المحافظة بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة .

وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إلى إستمرار القوافل العلاجية المجانية شهريا لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان.

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