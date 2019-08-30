حكم وجود صور الحيوانات على المفروشات.. الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول فيه "هل صور الحيوانات على المفروشات حرام؟



وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وجود صور الحيوانات على المفروشات جائزة وليست حراما، منوها أنه ليست هذه الصورة الممنوعة شرعا.



وأضاف، أن الصور الممنوعة شرعا، هى التماثيل الكاملة التي يمكن أن ينفخ فيها الروح، أما الصور الفوتوغرافية أو المرسومة أو المنقوشة ليست حراما ولا تندرج تحت الصورة المحرمة.



