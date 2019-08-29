موعد سحب قرعة مجموعات الدوري الاوروبي بعد انتهاء الملحق

تنطلق غدا قرعة الدوري الأوروبي احدى اقوى البطولات العالمية بالنسبة للأندية، والتي ستقام بعد إنتهاء مباريات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من المسابقة الأوروبية.



سيتم إجراء القرعة لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2019-20 يوم الجمعة غدا 30 أغسطس 2019، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات السحب في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.



سيعقد الحفل في "موناكو" في منتدى غريمالدي، والذي يحتضن عددا من أحداث الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.



ستشمل قرعة مرحلة المجموعات 48 فريقًا ، سيتم تقسيمهم إلى 12 مجموعة من أربعة فرق.



يتأهل الفائزون بالمركز الثاني والوصيف إلى دور الـ 32 ، حيث ينضم إليهم ثمانية فرق أنهت في المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.