سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة

تحدث الفنان الكبير سمير صبري لأول مرة عن تفاصيل عن حياة الفنانة الراحلة شادية، مؤكدا انها طالما حلمت بأن تصبح أم، ولكنها حملت ثلاثة مرات ولم يكتب لها النجاح.



وقال سمير صبري قال إن شادية كان حلم حياتها أن تصبح أما، وأنها حملت بالفعل ثلاث مرات من زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن الحمل لم يكن يكتمل في كل مرة.



وتابع سمير صبرى أن شادية تعرضت لأزمة كبرى بعد تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض.



وأضاف صبري أن هاتين الصدمتين تسببتا لشادية في حالة إحباط وحزن شديد، وهو ما جعلها تقترب أكثر من الله، وتكثف العبادات أكثر مما كانت عليه ، وتعتزل الفن نهائيًا.



وعقب انتهاء الندوة عرض القصر فيلم "دموع صاحبة الجلالة" وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للصحفي الراحل موسى صبري، وقام بإنتاجه وبطولته الفنان سمير صبري وأخرجه عاطف سالم، وشارك فريد شوقي وأحمد مظهر ويحيى شاهين وسهير رمزي وشيرين ودينا.

