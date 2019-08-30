ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:00 ص
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
محمود زيدان
يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1441هـ، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، بمسجد الإستاد، بمدينة كفر الشيخ.

ويحضر الاحتفال اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويبدأ الاحتفال، بتلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وقارئ السورة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، يعقبها كلمة الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

ويُقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، بحضور كوكبة من الأئمة ورجال الأزهر الشريف.

ترشيحاتنا

بسبب مكالمة غرامية.. تاجر خردة يقتل زوجته بـ المطرية

اهم الاخبار : الحكومة تخمد فتنة المعاشات .. إيقاف ضابط شرطة .. صفقات تركى ال الشيخ

مفرمة فى الأهلى والزمالك .. رحيل 31 نجما عن القطبين بـ الميركاتو الصيفى الجارى

بفستان ضيق وقصير.. شمس الكويتية تثير الجدل من جديد وتعلق بكلمات صادمة

إنجاز وراء إنجاز.. مصر تحطم الرقم القياسي بدورة الالعاب الافريقية

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة