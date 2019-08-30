اليوم.. محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1441هـ، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، بمسجد الإستاد، بمدينة كفر الشيخ.



ويحضر الاحتفال اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



ويبدأ الاحتفال، بتلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وقارئ السورة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، يعقبها كلمة الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.



ويُقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، بحضور كوكبة من الأئمة ورجال الأزهر الشريف.

