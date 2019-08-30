حلاق يغتصب سيدة عجوز بعد سرقتها وقتلها بحدائق القبة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على حلاق لاتهامه بقتل وسرقة واغتصاب سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق القبة ، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .



وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة عجوز " 64 سنة " داخل شقتها بدائرة القسم ، بعد انبعاث رائحه كريهة بالعقار ليتم اكتشاف الجريمة .



على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقال رجال المباحث الى مكان البلاغ وعثر على جثة سيدة غارقه فى دمائها وبها 3 طعنات نافذة بالجسم ، وعاريه الملابس ، كما تبين وجود اثار بعثره بمحتويات المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات .



ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن حلاقا بالمنطقة وراء ارتكاب الجريمة لعلمه بتواجد السيدة بمفردها فاختمرت فى ذهنه سرقتها وعقب ارتكابه الواقعة تصدت له السيدة فقتلها بسكين لتسقط غارقه فى دمائها وبعد قام باغتصابها تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.



