اليوم.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الحج الرسمية عائدة من الأراضي المقدسة

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، المخصصة لرحلات الحج والعمرة، اليوم الجمعة، بعثة الدولة الرسمية للحج برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والتي تابعت الإجراءات التي وضعتها الحكومة لموسم الحج للعام الجاري.



وجهزت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، استعدادات مكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بجميع الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.



واستعانت الصالة الموسمية في مطار القاهرة، بنحو 20 طالبًا من الأكاديمية العربية للنقل البحري، بعد التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اللواء أحمد جنينة والأكاديمية، لتدريب الطلاب في مطار القاهرة، حيث تم توجيههم إلى صالة الحجاج، للمساعدة في إنهاء إجراءات الحجاج وتنسيق الحركة داخل الصالة.



وبدأت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، استقبال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، واستقبلت حتى الآن ما يقارب نحو 60 ألف حاج وصلوا على متن 300 رحلة جوية.