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أخبار العالم

ترامب يدشن قيادة جديدة للفضاء في الجيش الأمريكي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:45 ص
قيادة الفضاء
قيادة الفضاء
أحمد سيف الدين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن الإنشاء الرسمي لقيادة الفضاء التابعة للجيش الأمريكي.

ووفقا لما نشرته الـ CNN، قال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة تأسيس القيادة، أن تلك القيادة المتعلقة بالفضاء ستكون القيادة الحادية عشرة تبع الجيش الأمريكي، وستنضم إلى صفوف القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، التي تشرف على قوات العمليات الخاصة.

وأوضح ترامب أن القيادة ستتألف من 287 فردًا فقط في بداية الأمر ولم يتم تحديد موقعها النهائي إلي الأن.

يأتي إنشاء تلك القيادة في الوقت الذي ازدادت فيه قلق الولايات المتحدة من التهديدات التي تتعرض لها أقمارها الصناعية، والتي تعتبر ضرورية للعمليات العسكرية والتجارية.

وقال الجنرال جون ريموند قائد القوات الجوية الأمريكية القادم للصحفيين في البنتاجون يوم الخميس "لم يعد لدينا رفاهية التعامل مع تفوق الفضاء على أنه أمر مفروغ منه".

وأضاف ريموند "هناك تهديد متزايد وتشويش عكسي وتهديدات موجهة للطاقة، ونحن قلقون بشأن كل هذه التهديدات".

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