حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

قد يهتم الكثيرون لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 30 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

صحيا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور مهنية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.

عاطفيا وعائليا: تعرف اليوم كيف تفرض النظام المناسب لحياتك.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

عاطفيا: القمر الجديد في منزلك الخامس وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر الجديد معاكسان وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذر التجاوب مع الاستفزاز ومضايقات البعض.

اجتماعيا ومهنيا: تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يعدانك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.

عائليا: القمر الجديد في منزلك الثالث يدفعك للوقوف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.





حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المال يدفعك للاهتمام بدراسة أسواق وأعمال وعليك بإتقان حساباتك إذا أردت تحقيق النجاح.

عاطفيا وصحيا: قد يدفعك الوضع الفلكي للتسرع في حركتك وردود أفعالك.. حاول أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل الإفصاح عنها وتأن في حركتك حفاظا على سلامتك.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في برجك يضاعف من سحرك وحضورك وجاذبيتك.

مهنيا: تعرف كيف تفرض إرادتك ورغباتك وتمضي الأمور بسلام.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين ووضع حد لتدخل البعض.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك بالبعض أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى لمساعدة صديق.

عاطفيا وماليا: تمدك الأفلاك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وحياتك الخاصة بمنتهى الحماس والنشاط.





حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

مهنيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.

عاطفيا: تذكر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكم في انفعالاتك.





حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

مهنيا واجتماعيا: تتعامل بكرم أخلاق وتعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز والمعرفة وقد تلتقي ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد.

عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في منزلك التاسع يدفعك نحو القيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك فقط لا تعلن خططك.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

مهنيا وماليا: القمر الجديد بمنزل المدخرات وقد تنجح في التحرر من الضغوط على كل المستويات.

عاطفيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بالتوافق مع الأحباب وقد تكتشف أمورا خافية وتجد أنك تميل للاستقلالية ولإدارة حياتك بنفسك.



حظك اليوم الجمعة 30 /8 /2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

عاطفيا: حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة مع من تحب وتفهم الاختلاف.

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك ومصالحك واجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة.









