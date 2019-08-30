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فن

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:51 ص
غالية بن على
غالية بن على
نبيل العدوى - عدسة/ عمرو سيد
قدمت الفنانة التونسية غالية بن علي وصلة غنائية مميزة على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وسط حشد جماهيري كبير.

وشدت بأغنية محمد عبد الوهاب "يا مسافر وحدك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

المطربة التونسية غالية بن على تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الثقافات الموسيقية المتنوعة، ونالت شهرة كبيرة في الغرب ولقبت بسفيرة الأغنية الطربية.

وقدمت غالية عدة حفلات في أوروبا، وحصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008.

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

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غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

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