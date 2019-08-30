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حقيقة حمل ميجان ميركل في مولود جديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:30 ص
ميجان وهاري
ميجان وهاري
عزة عاطف
بالتزامن مع مرور بضعة أشهر فقط من ولادة «ميجان ميركل» زوجة أمير بريطانيا مولودها الأول «أرشي»، أكد أكبر عدد من المراهنين على أن دوقة ساسكس ستحمل مولودًا جديدًا بحلول العام المقبل، وقد توقفت شركة المراهنات لادبروكس الأمريكية عن قبول أي مراهنات جديدة.

تأكد المراهنون دون أدنى شك بأن ميجان وهاري يستعدان لاستقبال الحمل الجديد بحلول عام 2020، وبدلًا من الاستمرار في المراهنات أوقفت الشركة ذلك وفقًا لموقع اكسبريس، يقول «أليكس أباتي» من شركة لادبروكس "يبدو أن هاري وميجان يرغبان بإضافة طفل جديد إلى أسرتهما عاجلًا وليس آجلًا، ونحن لن نستقبل أي رهانات بشأن ذلك قبل انتهاء عام 2020".

كانت احتمالات أن "تظهر بطن" ميجان في عام 2020 متضاربة أكثر من أي وقت مضى، وذلك منذ أن رؤيت هي وزوجها الأمير هاري مع ابنهما أرشي في حفل عشاء في مطعم "روز أند كرون" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

والسبب في توقع الحمل هو أنها خلال العشاء لم تتناول أي شئ سوى الماء بينما تناول الأمير هاري عدة أكواب من البيرة بحسب شاهد –رجل أعمال في الخمسين من عمره- رآهما في المطعم، حيث أبقت ميجان على شرب الماء فقط طوال ساعتين خلال العشاء مع زوجها وطفلها أرشي.

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