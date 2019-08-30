سيطر على عواطفك وانفعالاتك .. نصيحة الأبراج لمواليد 30 أغسطس

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 30 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج:"إذا كنت من مواليد 30 أغسطس، فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي، أنت أيضا محب للحياة، وتبحث عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء.. قد تكون متعدد المواهب لكن ذلك قد يجعلك مبعثرا.. لذا عليك أن تنظم جهودك وترتب أولوياتك!



وأوصت مواليد 30 أغسطس، بأن هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.