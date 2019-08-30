بوكو حرام تختطف أكثر من 74 شخصا في هجمات.. ومرصد الأزهر يعلق

تابعت وحدة اللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف لأنشطة الجماعات الإرهابية في القارة ‏الإفريقية، ورصدت الوحدة نشاطًا غير مسبوق في عمليات الاختطاف التي تقوم به هذه الجماعة, فقد قامت ‏باختطاف أكثر من 50 شخصًا منهم نساء "حوامل" وأطفال، تعرضوا للخطف في هجوم على قرية "وورما" في ‏ولاية "كاتسينا" شمال غرب نيجيريا.



وأفاد أحد شهود العيان وهو والد لاثنين من المختطفين: أن ما يقرب من ‏‏100 عنصرٍ من عناصر الجماعة هاجموا القرية وهم يطلقون النار من كل اتجاه.‏



‏كما قامت الجماعة باختطاف ما لا يقل عن 12 شخصًا من المدنيين في ولاية كادونا سبعة منهم على الطريق ‏السريع في وسط شمال نيجيريا، وخمسة في قرية دانبوشيا. وقد ذكر ياكوبو سابو المتحدث باسم شرطة الولاية في ‏بيان له أن المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري, وقاموا بغلق الطريق المؤدي للقرية. ‏



وفي سياق متصل هاجم مسلحون مدير أحد المستشفيات وقاموا باختطافه، وقد أسفر الهجوم عن سقوط أربعة ‏أشخاص، وذلك في منطقة "إيكبوبا أوكا" بولاية إيدو جنوب نيجيريا.‏



ومن نيجيريا إلى الكاميرون، أفادت مصادر إخبارية نقلًا عن مصادر أمنية شمال الكاميرون أن عناصر بوكو ‏حرام قاموا باختطاف 11 راكبًا كانوا مسافرين باتجاه أقصى شمال الكاميرون.‏



وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، مؤكدًا ‏تضامنه الكامل مع أسر المختطفين، وأن الإسلام برئ من أفعال هذه الجماعة الإرهابية ومن كل أفعال ‏القتل والإرهاب وترويع الآمنين.



كما طالب المرصد المجتمع الدولي بدعم الحكومات في مواجهة تلك الجماعات ‏الإجرامية ومن يقفون خلفها، حتى تتمكن من تحرير المختطفين والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، محذرا من أن المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد تصاعدًا في العمليات الانتحارية من خلال استخدام ‏الأطفال والنساء المختطفي