بوكو حرام تختطف أكثر من 74 شخصا في هجمات.. ومرصد الأزهر يعلق

تابعت وحدة اللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف لأنشطة الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية، ورصدت الوحدة نشاطًا غير مسبوق في عمليات الاختطاف التي تقوم به هذه الجماعة, فقد قامت باختطاف أكثر من 50 شخصًا منهم نساء "حوامل" وأطفال، تعرضوا للخطف في هجوم على قرية "وورما" في ولاية "كاتسينا" شمال غرب نيجيريا.
وأفاد أحد شهود العيان وهو والد لاثنين من المختطفين: أن ما يقرب من 100 عنصرٍ من عناصر الجماعة هاجموا القرية وهم يطلقون النار من كل اتجاه.
كما قامت الجماعة باختطاف ما لا يقل عن 12 شخصًا من المدنيين في ولاية كادونا سبعة منهم على الطريق السريع في وسط شمال نيجيريا، وخمسة في قرية دانبوشيا. وقد ذكر ياكوبو سابو المتحدث باسم شرطة الولاية في بيان له أن المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري, وقاموا بغلق الطريق المؤدي للقرية.
وفي سياق متصل هاجم مسلحون مدير أحد المستشفيات وقاموا باختطافه، وقد أسفر الهجوم عن سقوط أربعة أشخاص، وذلك في منطقة "إيكبوبا أوكا" بولاية إيدو جنوب نيجيريا.
ومن نيجيريا إلى الكاميرون، أفادت مصادر إخبارية نقلًا عن مصادر أمنية شمال الكاميرون أن عناصر بوكو حرام قاموا باختطاف 11 راكبًا كانوا مسافرين باتجاه أقصى شمال الكاميرون.
وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أسر المختطفين، وأن الإسلام برئ من أفعال هذه الجماعة الإرهابية ومن كل أفعال القتل والإرهاب وترويع الآمنين.
كما طالب المرصد المجتمع الدولي بدعم الحكومات في مواجهة تلك الجماعات الإجرامية ومن يقفون خلفها، حتى تتمكن من تحرير المختطفين والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، محذرا من أن المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد تصاعدًا في العمليات الانتحارية من خلال استخدام الأطفال والنساء المختطفي
وأفاد أحد شهود العيان وهو والد لاثنين من المختطفين: أن ما يقرب من 100 عنصرٍ من عناصر الجماعة هاجموا القرية وهم يطلقون النار من كل اتجاه.
كما قامت الجماعة باختطاف ما لا يقل عن 12 شخصًا من المدنيين في ولاية كادونا سبعة منهم على الطريق السريع في وسط شمال نيجيريا، وخمسة في قرية دانبوشيا. وقد ذكر ياكوبو سابو المتحدث باسم شرطة الولاية في بيان له أن المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري, وقاموا بغلق الطريق المؤدي للقرية.
وفي سياق متصل هاجم مسلحون مدير أحد المستشفيات وقاموا باختطافه، وقد أسفر الهجوم عن سقوط أربعة أشخاص، وذلك في منطقة "إيكبوبا أوكا" بولاية إيدو جنوب نيجيريا.
ومن نيجيريا إلى الكاميرون، أفادت مصادر إخبارية نقلًا عن مصادر أمنية شمال الكاميرون أن عناصر بوكو حرام قاموا باختطاف 11 راكبًا كانوا مسافرين باتجاه أقصى شمال الكاميرون.
وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أسر المختطفين، وأن الإسلام برئ من أفعال هذه الجماعة الإرهابية ومن كل أفعال القتل والإرهاب وترويع الآمنين.
كما طالب المرصد المجتمع الدولي بدعم الحكومات في مواجهة تلك الجماعات الإجرامية ومن يقفون خلفها، حتى تتمكن من تحرير المختطفين والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، محذرا من أن المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد تصاعدًا في العمليات الانتحارية من خلال استخدام الأطفال والنساء المختطفي