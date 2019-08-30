اخبار الفن| شيرين سيف النصر تتحدث عن عادل إمام.. ومنة شلبى تكشف حقيقة خطبتها

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أكدت النجمة شيرين سيف النصر ، انها لم تبتعد لفترة طويلة عن الفن ، كما يعتقد البعض ، حيث ظلت لمدة تسع سنوات تقدم مسرحية بودى جارد مع الفنان عادل إمام .كشفت الفنانة منة شلبى عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات والصور الشهير" إنستجرام " حقيقة الاخبار المتداولة عن خطوبتها خلال الساعات الماضية .أعلنت الفنانة فيفى عبده عن إطلاق صالونها الثقافي عبر صفحتها على موقع انستجرام، وقررت فيفي أن تكون أول موضوعات "صالون فيفى عبده الثقافى" فتح النقاش في قضية تحت عنوان "ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت".أكد على المولى مدير أعمال النجم صابر الرباعى لـ"صدى البلد" أن أزمة حفله بالساحل الشمالى فى طريقها للحل، وأن الأمر سوف ينتهى تماما خلال الساعات المقبلة.شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره بصورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تأدية مناسك العمرة.نشر المنتج العراقى سيف عريبي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من محادثة جمعته بالفنان أحمد حاتم، مؤكدًا انه يتلقى تهديدات من بيتر ميمى مخرج مسلسل " كلبش " ، بترحيله من مصر ، دون ان يذكر السبب.أثار اعلان الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن زواج النجم عمرو دياب ودينا الشربيني جدلًا كبيرًا، وذلك بعد قيام "البلوشي" بتعديل تعليقها على صورة "عمرو دياب ودينا الشربيني"، وأضافت في التعليق مسمى زوجته، لتؤكد بذلك خبر الزواج رسميًا.