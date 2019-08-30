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ديني

الاحتلال الصهيوني يغلق أبواب الحرم الإبراهيمي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:50 ص
الاحتلال الصهيوني
الاحتلال الصهيوني يغلق أبواب الحرم الإبراهيمي
محمد شحتة
أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية، أبواب الحرم الإبراهيمي؛ تمهيدًا لاقتحام الحاخامات والمستوطنين ساحات الحرم بدءًا من فجر اليوم وحتى الساعة العاشرة مساءً، بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

يُذكر أن عصابات الاحتلال تغلق أبواب المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين بداعي الأعياد اليهودية التي تصل إلى 10 أيام في العام الواحد، وذلك لفرض سياسة التقسيم الزماني للحرم الشريف.

وندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها ساحات الحرم الإبراهيمي، مؤكدًا أن آلة البطش الصهيونية لن تفلح في تنفيذ المخططات التي تهدف إلى تقسيم المقدسات الإسلامية زمانيًّا ومكانيًّا، طالما أن هناك وعيًا بالقضية الفلسطينية.

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