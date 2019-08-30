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منوعات

لسبب مؤسف .. وفاة دولفين أمام الجمهور في بلغاريا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:47 ص
صورة من العرض
صورة من العرض
مريم صليب
فوجئ زوار أحد المسارح في بلغاريا بموت دولفين صغير عمره 9 أيام ، أمام الجمهور الأمر الذي أغضب عدد كبير من الجمهور لأنه مات بسبب أنه صغير على العروض الترفيهية فإن جسمه مازال ضعيف .

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، صور لدلافين أثناء أحد العروض الترفيهية في بلغاريا ، بعد أن شعروا أن هناك دولفين صغير إختفى أثناء العرض .

أفادت وسائل الإعلام أن مسئولي السيرك يستخدمون ذلك الصغير في جذب الجمهور للإستعراض إلا أنه كان يبدو عليه المرض فكانت حركته بطيئه بالمقارنة بينه و بين بقية الدلافين .. على حد قول أحد الشهود .

إستاء جمهور المسرح من ذلك المسهد مؤكدين أن الدولفين من الحيوانات الأليفة التي يجب الإعتناءء بها بشكل أفضل من ذلك

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