لسبب مؤسف .. وفاة دولفين أمام الجمهور في بلغاريا

فوجئ زوار أحد المسارح في بلغاريا بموت دولفين صغير عمره 9 أيام ، أمام الجمهور الأمر الذي أغضب عدد كبير من الجمهور لأنه مات بسبب أنه صغير على العروض الترفيهية فإن جسمه مازال ضعيف .



نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، صور لدلافين أثناء أحد العروض الترفيهية في بلغاريا ، بعد أن شعروا أن هناك دولفين صغير إختفى أثناء العرض .



أفادت وسائل الإعلام أن مسئولي السيرك يستخدمون ذلك الصغير في جذب الجمهور للإستعراض إلا أنه كان يبدو عليه المرض فكانت حركته بطيئه بالمقارنة بينه و بين بقية الدلافين .. على حد قول أحد الشهود .



إستاء جمهور المسرح من ذلك المسهد مؤكدين أن الدولفين من الحيوانات الأليفة التي يجب الإعتناءء بها بشكل أفضل من ذلك